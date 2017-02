Chileno suspeito de matar japonesa na França se apresenta na corte

O caso de suspeita de assassinato da estudante japonesa Narumi Kurosaki, 21, na França, por estar desaparecida desde o começo de dezembro do ano passado, tomou um rumo não esperado pelas autoridades francesas.

O principal suspeito é um chileno, Nicolas Contrera Zepeda, 26, com quem Narumi teve um relacionamento no passado. Os dois teriam se conhecido na universidade de Tsukuba, no Japão, em 2015. De acordo com as informações publicadas na mídia japonesa, os dois teriam se separado em outubro de 2016. Narumi decidiu ir para Besançon (França) estudar, enquanto ele teria retornado ao seu país.

No entanto, eles se reencontraram em dezembro do ano passado. Depois disso, Narumi desapareceu e Zepeda voltou para o Chile.

As autoridades francesas enviaram para o Chile um pedido de prisão de Zepeda, além de estar na lista dos procurados pelo mundo. Ele estaria escondido no seu próprio país.

Na terça-feira (14), Zepeda se apresentou no Supremo Tribunal, da capital chilena. No depoimento, ele admite que jantou com Narumi em 4 de dezembro e depois se hospedou no dormitório onde vivia a estudante. Ele teria declarado que, no dia seguinte, eles se despediram com a promessa de se encontrarem de novo. Assim, ele teria saído do dormitório por uma das escadarias de emergência. Depois disso, declarou que não conseguiu mais contato com a estudante.

Após o depoimento, a imprensa noticiou que a corte chilena apresentou um documento para as autoridades francesas negando o assassinato da estudante. Supõe-se que, com esse documento, ele não seja entregue às autoridades francesas.

Fontes: Chunichi Shimbun e Sankei News Foto: Kyodo/internet