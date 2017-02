Brasileiro preso depois de quase 4 anos da tentativa de assalto

A Polícia de Yotsukaido, anunciou a prisão de um homem de cidadania brasileira, 34 anos, na terça-feira (7), sem identificá-lo.

De acordo com o jornal local, Yotsupo, o brasileiro foi preso pela suspeita de um crime ocorrido há quase 4 anos.

Segundo a polícia, em 17 de agosto de 2.013, por volta das 3h00, ele teria entrado no depósito de uma empresa situada no bairro de Nakadai, da cidade de Yotsukaido (Chiba). Dentro do depósito havia um homem, o qual estava dormindo. O brasileiro teria dito para lhe passar o dinheiro usando de força. Ele estaria portando um bastão de metal e teria causado lesões na região da cabeça do homem.

O brasileiro não contava com a reação do homem e fugiu do local sem praticar o assalto.

Porém, como a polícia o localizou, está sendo investigado sob suspeita do crime de tentativa de assalto seguida de lesão corporal.

Fonte: Yotsupo Imagem ilustrativa