Aichi: projeto devastador algema 3 estrangeiros por roubo de caminhão

A Polícia da Província de Aichi, através do “projeto devastador dos grupos organizados de roubo”, anunciou a prisão de 3 estrangeiros, na quarta-feira (15).

Em operação conjunta com as polícias de Nakamura (Nagoia), Kanie, Okazaki (todas de Aichi), mais a divisão internacional e das províncias de Yamaguchi e Shiga, chegou-se à prisão de 3 elementos envolvidos em roubo de caminhão e por cumplicidade.

De acordo com o boletim informativo da polícia, entre os dias 13 e 14 de outubro do ano passado, ocorreu o roubo de um caminhão. A ocorrência foi na cidade de Hofu (Yamaguchi), quando um veículo cargueiro de grande porte foi roubado do estacionamento da empresa.

A polícia de Aichi prendeu 2 paquistaneses, de 49 e 51 anos, como os principais suspeitos desse roubo.

Também prendeu mais um paquistanês, 41 anos, de Yatomi (Aichi). De acordo com o boletim, foi em decorrência de cumplicidade em outro caso ocorrido em 10 de agosto de 2015. Mesmo sabendo que o caminhão era roubado, o suspeito teria permitido o uso do estacionamento.

Fonte: Polícia da Província de Aichi Imagem ilustrativa: Public Domain Pictures