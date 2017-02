Aichi: mega apreensão de drogas de um casal, mulher estrangeira

A mega apreensão de drogas foi feita no apartamento de um casal – ele japonês e ela da República Dominicana. De acordo com o noticiário da CBC TV, a Polícia da Província de Aichi anunciou essa prisão na quinta-feira (9).

Segundo o boletim da polícia o casal tinha cerca de 14 Kg de entorpecentes na residência, no bairro Nawa, da cidade de Tokai (Aichi). Os presos são um homem japonês, nascido na República Dominicana, identificado como assalariado, Fukumi Miyanowaki, 44, e sua companheira, dominicana, Doris Elizabeth Tiburcio Placencia, 35.

De acordo com o noticiário, a polícia informou que o casal tinha essa quantidade de entorpecentes na residência, com a finalidade de venda. O jornal Chunichi informou que as drogas foram encontradas dentro de 1 mala sob a cama, divididas em 14 pacotes de cerca de 1 Kg cada. As drogas foram avaliadas em 980 milhões de ienes, como preço de venda final.

Drogas: parte teria vindo do México

Em maio do ano passado, um homem de cidadania mexicana tentou entrar no Japão com 2,8 Kg drogas, segundo o jornal Sankei. Ele foi preso ao tentar passar pela alfândega.

Segundo a polícia, do histórico do seu telefone celular foi encontrado o número de telefone de Miyanowaki. Assim, a polícia estava investigando a suspeita e levantou que Miyanowaki teria efetuado remessas financeiras para o México. Esse foi o motivo da Polícia da Província de Aichi, em operação conjunta com a Subestação Aduaneira do Aeroporto Centrair, realizar uma batida no apartamento do casal, na quarta-feira (8) pela manhã, quando o casal foi preso em flagrante.

De acordo com as informações do jornal Chunichi, o homem teria confirmado à polícia que “tinha as drogas com a finalidade de venda, mas não tinha quem vendesse”. Por outro lado, a mulher teria negado a suspeita afirmando “não sabia que havia drogas dentro da mala”.

Segundo o jornal Chunichi, excluindo as fronteiras como aeroporto e porto, essa foi a maior apreensão de drogas nos últimos 10 anos, dentro da província de Aichi.

Fontes: Sankei, CBC TV e Chunichi Shimbun Foto: Sankei News e CBC