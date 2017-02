4 brasileiros e 2 mexicanos condenados por massivo tráfico de drogas no Japão

Segundo uma entrevista cedida pela polícia nesta quarta-feira (23), no ano passado, a Polícia de Kanagawa prendeu 2 mexicanos e 4 brasileiros por violação das Leis Especiais Antidrogas no Japão ao terem encontrado aproximadamente 230 quilos de estimulantes em um container que saiu do México e desembarcou no Porto de Yokohama.

O preço total das drogas é avaliado em ¥16.1 bilhões. Esta foi a terceira maior apreensão registrada e a segunda do ano passado.

A polícia determinou que essas drogas atravessaram o mundo para serem vendidas no Japão e, fora isso, os dois mexicanos e 2 dos brasileiros, em Março do ano passado, já eram também suspeitos de violação das Leis de Controle de Estimulantes. A polícia acredita que eles façam parte de uma rede internacional de tráfico de drogas.

Segundo a perícia, no fim de Julho do ano passado, quem descobriu que havia estimulantes dentro do container, que desembarcou em Minami Honmoku Futou no bairro de Naka em Yokohama, foi um oficial da alfândega de Yokohama em uma inspeção de raio-X.

O oficial informou à Polícia de Kanagawa que, em conjunto com a Alfândega de Yokohama, retirou as drogas, que estavam escondidas em tubos de metal (80 centímetros de altura e 20 centímetros de diâmetro), trocou-as por sal e monitorou o paradeiro do container.

A polícia verificou que o container atravessou Saitama e foi parar em um depósito no bairro de Midori, em Sagamihara (Saitama). Os policiais prenderam, no dia 04 de Dezembro de 2016, um brasileiro, que iria receber o container, e os dois mexicanos.

Durante as investigações, os suspeitos inicialmente falaram que não sabiam o conteúdo do container. Contudo, depois eles afirmaram: “Achávamos que podia ter drogas ilícitas dentro do container”. Após isso, a polícia prendeu os outros envolvidos no mesmo mês.

