2 peruanos e 1 brasileiro presos por envolvimento em tráfico de cocaína

Foram algemadas neste domingo (5), 3 pessoas sob suspeita de envolvimento no tráfico de cocaína, anunciou a Polícia da Província de Aichi. Um dos presos é Ivan Araki Castillo Yamamoto, 38, de nacionalidade peruana, vendedor de carros, residente na cidade de Chita, no bairro de Okada Takaranowaki.

A investigação sobre o caso desses 3 indivíduos teve início em abril do ano passado. Foi preso um homem desempregado, 56, sob suspeita de tráfico de drogas. Na ocasião, a polícia apreendeu o equivalente a 200 milhões de ienes (preço de varejo) em estimulantes, maconha e cocaína. O homem foi julgado e condenado, segundo o jornal Chunichi.

Suspeita de tráfico no ano passado

Depois dessa prisão, a polícia suspeitou que houvesse mais envolvidos. Apurando as investigações, chegou-se às pessoas presas neste domingo.

Outro que teve os punhos algemados foi Fábio Kian Sartori, 39, de nacionalidade brasileira, residente em Nagoia (Aichi). Ele havia sido preso em 11 de janeiro deste ano, suspeito de roubar um veículo do tipo kei, o qual era objeto de confisco policial, por estar envolvido em um acidente causado por um peruano. Ele fugiu do local do acidente e o veículo foi encontrado em um estacionamento do bairro de Minato, em Nagoia. Entretanto, enquanto o policial foi usar o banheiro, o brasileiro teria roubado. Portanto, Fábio recebeu nova ordem de prisão.

Outra suspeita é Fanny Fumiko H. Nagahama, 44, de nacionalidade peruana e desempregada. Ela também reside em Nagoia, em Maruike-cho. A polícia suspeita que Fábio e Fanny seriam os intermediários do outro peruano preso, Ivan.

O que levou a polícia a prendê-los foi um episódio pontual ocorrido em 24 de março do ano passado. O fato investigado teria ocorrido em um estacionamento na cidade de Chita (Aichi). Os 3 teriam entregue cerca de 1 Kg de drogas, no valor estimado em 5 milhões de ienes, a um traficante. As drogas seriam cocaína e outras em pó, de acordo com o jornal Chunichi.

Segundo o jornal Chunichi, a polícia informou que Fábio nega parte das suspeitas dizendo “apenas ajudei”, enquanto os dois peruanos negam qualquer envolvimento.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa