Novamente mais um carro incendiado em Tsu: crimes continuam desde agosto do ano passado

A polícia e o corpo de bombeiros da capital de Mie foram acionados no domingo (8) por conta de um veículo de passeio que recebeu perda total por conta do incêndio, noticiou o jornal Chunichi desta segunda-feira (9).

O incêndio ocorreu por volta das 6h15 de domingo, em Kumozu-igurazu-cho, em um carro parado numa terraplenagem.

Com esse incêndio, já passam de 10 os veículos danificados da mesma forma, com ocorrências desde agosto do ano passado. Um ponto em comum é que os carros eram roubados ou foram arrombados, segundo a polícia de Tsu.

De acordo com a polícia, esse veículo incendiado foi roubado de uma residência. O carro estaria estacionado na garagem da casa e supõe-se que tenha sido roubado entre as 19h00 de sábado às 2h00 de domingo. De acordo com o proprietário, dentro do porta malas do veículo havia uma bolsa de golfe. Essa bolsa foi roubada desse veículo, mas foi encontrada mais tarde em um estacionamento localizado dentro da cidade de Tsu.

Mais de 50 casos de arrombamento seguidos de incêndio

As polícias de Tsu e Matsuzaka informaram que não foram constatados outros casos de roubo seguido de incêndio em veículos neste fim de semana. Desde agosto, esse tipo de crime vem intrigando a polícia, pois normalmente ocorre de madrugada ou antes do amanhecer.

A polícia de Tsu investiga os casos como queima de arquivo e a reportagem explica. “Entre as tentativas e arrombamento propriamente dito, foram 52 casos registrados. Por isso, a polícia de Minami, da cidade de Tsu, supõe que o grupo de arrombadores rouba o veículo para a locomoção e depois o queima para destruição de provas. Declara que está averiguando os casos como sendo de um mesmo grupo”, publicou o jornal Chunichi.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagens: Chunichi e Blog Livedoor