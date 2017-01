Japão: prisão de 3 da quadrilha internacional Pink Panda

Está sendo realizada uma exposição internacional de joias no Big Sight em Tóquio, com mais de mil expositores, vindos de 31 países. Esta é a 28ª edição da megaexpo que atrai milhares de visitantes e prossegue até quinta-feira (26) desta semana.

Na edição do ano passado, foi roubado um anel de diamante valioso, avaliado em ¥2,8 milhões, de um dos expositores. As câmeras de segurança registraram imagens de um homem suspeito, o qual teria roubado o anel, em 20 de janeiro do ano passado (vide foto, à esq.). Nessa ocasião, ele estava acompanhado de uma mulher como se fossem clientes.

Os investigadores detectaram que o suspeito é integrante da quadrilha internacional chamada de Pink Panda. Porém, o suspeito teria fugido do Japão, em seguida do roubo.

Entretanto, a equipe de investigação calculou que ele apareceria novamente no mesmo local da exposição de joias deste ano. Foram colocados homens à espreita, desde segunda-feira (23), data de início da exposição.

Pink Panda, que quadrilha é essa

De fato, o suspeito apareceu acompanhado e a equipe de investigadores os prendeu em flagrante, em anúncio feito na terça-feira (24). De acordo com a matéria da ANN, o suspeito nega ter roubado o anel de diamante no ano passado, apesar de confirmar que esteve na exposição.

A Polícia Metropolitana de Tóquio prossegue com as investigações por suspeitar que a quadrilha Pink Panda tenha tido o Japão como alvo de atuação.

O preso Yo Kai Kai, 37 anos, não foi algemado sozinho. Junto com ele mais 2 chineses foram presos, entre eles uma mulher, de acordo com o jornal Asahi. Segundo a polícia, eles são membros da quadrilha internacional Pink Panda que costuma agir na Europa.

