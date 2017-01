Japão: menos de 1 milhão de crimes pela primeira vez na história

A Agência Nacional de Polícia do Japão anunciou para a imprensa, nesta quinta-feira (19), o número de casos notificados que se enquadram no Código Penal no ano de 2016: 996.204. Para o país esse número é histórico, pois a criminalidade ficou 9,4% abaixo do ano anterior (2015) e o menor desde 1946, quando se iniciaram as estatísticas.

Até o número de assassinatos e tentativas foi inferior ao do ano anterior, contabilizando 896 casos, os quais representam queda de 4%, o menor no pós-guerra.

Queda de 60% nos crimes no Japão

O índice de criminalidade teve uma alta no ano de 1973, batendo 11 em mil (ou 0,011%) pessoas e, esse índice subiu mais ainda em 2002, chegando a 22,4/mil, o ápice até então.

De acordo com a Agência, desde 2003, graças aos esforços entre os setores público e privado, a curva da criminalidade passou a ser decrescente. Em 2016 houve uma queda de mais de 60% comparando aos números de 2002.

Crimes considerados graves como estupro também decresceram. Foram registrados 989 casos, com redução de 15,3% em relação a 2015. Os casos de incêndio criminoso também ficaram abaixo de mil, com 914 ocorrências, o que significam 16,3% a menos que o ano anterior.

Até os casos de roubo e furto que parecem ser gigantescos tiveram 723.189 notificações, caindo 10,4% em relação ao ano anterior. Os registros de roubo de veículo e motocicleta também foram abaixo de 100 mil, com 95.311 casos, que representam queda de 12,2%.

Na categoria de crimes violentos como assalto, intimidação, extorsão, prostituição também tiveram registros com declínio. Por outro lado, os crimes de fraude tiveram aumento de 4%, com 49.990 registros, assim como os de venda enganosa pela internet cresceram 30,1%.

Províncias com maior número de registros de crimes

Tóquio: 134.624 Osaka: 122.139 Aichi: 70.256

Fontes e imagens: ANN e Mainichi Shimbun