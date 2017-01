Japão: maior apreensão de armas de fogo de único dono, desde 2012

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou nesta quarta-feira (18), a prisão de Yasuyuki Kanazawa, 57, residente no bairro Nishi, de Kobe (Hyogo). O motivo pelo qual o homem foi algemado é por ter violado a lei de controle de armas do país. Segundo a polícia, ele tinha em sua residência 18 armas no total. Essa foi a maior apreensão de armas pertencentes a um único dono desde 2012, afirmou a polícia para a imprensa.

De acordo com o Departamento 5 do Crime Organizado da polícia, o motivo da prisão de Kanazawa é que em 26 de agosto do ano passado, foram encontrados em sua casa 16 revólveres originais e 2 imitações. O preso afirma que comprou as armas há mais de 15 anos em loja do tipo brechó. O noticiário da NHK informou que o homem declarou: “Comprei as armas pela internet, pois colecionar armas é meu hobby. Adquiri pistolas estrangeiras, mas não tinha a intenção de ferir ninguém”.

Maníaco por armas de fogo

Segundo a polícia, o homem não tinha munição para armas e “parece ser maníaco ou um colecionador entusiasta”.

A polícia já tinha rastreado a compra de uma arma do tipo caneta, através da internet, de um homem na faixa dos 60 anos, de Osaka, na primavera do ano passado.

Por conta disso, naquela ocasião, sua residência foi averiguada, onde foram encontradas 26 armas no total, entre imitações e verdadeiras, guardadas dentro de um cofre.

Fonte e foto: Asahi Shimbun