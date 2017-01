Integrante da yakuza é preso pela venda de droga a menor, por 180 mil

A Polícia Metropolitana prendeu um homem, integrante da máfia japonesa, em Shinjuku, sob suspeita de venda de droga a uma mulher de 19 anos.

O homem preso é integrante do grupo de yakuza da linha Sumiyoshi Kai, segundo o noticiário da ANN.

Fumihiro Hiraoka, 38 anos, foi preso porque teria vendido cerca de 10 gramas de droga a uma menor, de 19 anos, desempregada, em outubro do ano passo. O valor da negociação foi de 180 mil ienes. O fato teria ocorrido no bairro Shinjuku, o mesmo onde foi preso na noite anterior (17).

De acordo com informações da Polícia Metropolitana para o noticiário da ANN, Hiraoka teria conhecido a menor em um bar no ano passado. Desde então passaram a trocar mensagens através de um app do mobile. A partir disso, ele teria vendido drogas desde a primavera do ano passado. Segundo o depoimento da menor que foi presa antes dele, foram 3 vezes.

A prisão em flagrante da menor é que fez com que a polícia chegasse até Hiraoka. De acordo com a matéria, o preso nega a acusação dizendo que “não me lembro disso”.

Fonte e foto: ANN