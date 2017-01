Homem vestido com roupas femininas ataca mulher em banheiro de pachinko

A polícia da província de Wakayama está em busca de um homem no suposto ataque a uma mulher no banheiro de um pachinko na cidade de Iwade, divulgou o Sankei Shimbun na sexta-feira (6).

Na noite de quinta-feira (5) no pachinko Pachi Z Plus, por volta das 21h35, o homem vestido com roupas femininas e usando maquiagem agarrou a mulher de 30 anos de idade pelo pescoço e disse que “a mataria se ela fizesse qualquer barulho e pediu que entregasse o dinheiro”.

A mulher resistiu e o homem acabou fugindo sem levar nada. A vítima não sofreu ferimentos.

A polícia acredita que o homem entrou no banheiro feminino, passou por cima da divisória e entrou na cabine que estava sendo usada pela mulher.

O suspeito tem cerca de 50 anos, 1.75m de altura e foi visto pela última vez usando um casaco preto, saia e um chapéu de tricô, segundo informações da polícia.

Fonte: Sankei via Tokyo Reporter imagem: ANN