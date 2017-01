Homem mata namorada em quarto de hotel em Aichi

A polícia de Taketoyo (Aichi) efetuou a prisão de um homem, funcionário de empresa, sob suspeita de ter matado sua namorada de 18 anos no quarto de um love hotel.

De acordo com a polícia, Taiki Ueno de 24 anos estrangulou sua namorada Mitsuki Honda até a morte no quarto de hotel na tarde de sábado (21). A Fuji TV divulgou que um funcionário do local encontrou o corpo da vítima sobre a cama e chamou a polícia. Ueno foi encontrado escondido na cobertura do estabelecimento.

Ueno admitiu ter estrangulado Honda com uma corda. O casal havia feito o check-in no hotel na noite anterior ao crime.

Segundo a polícia, Honda havia comentado recentemente com seus colegas sobre terminar o namoro com Ueno. Honda o conheceu em 2015 em um maid cafe onde trabalhava a meio período.

