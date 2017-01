Estrangeira é presa por fraudar o seikatsu hogo

A Polícia da Província de Quioto anunciou que prendeu uma mulher estrangeira por ser mantida pelo Seikatsu Hogo, mesmo tendo rendimentos. O anúncio foi feito na terça-feira (17), segundo o telejornal Nittere/NNN.

A mulher, de cidadania sul-coreana, 55 anos, teria agido de má fé para obter esse benefício da prefeitura, usando nome e idade falsos, segundo a matéria.

O nome usado foi Toshiko Hayashi, quando seu nome é Ro Toshiko, residente no bairro de Kamigyo, na cidade de Quioto (província homônima). Segundo a polícia, a acusada Ro recebia o benefício desde junho de 2015, ou um ano e meio de seikatsu hogo.

Seikatsu hogo sob mentiras

Ela teria solicitado o benefício por se declarar “não estar trabalhando por estar doente”. Dessa forma recebeu cerca de 1,07 milhão de ienes indevidamente. De acordo com a matéria, ela teria declarado que “não teria erros” durante o interrogatório, assumindo o que fez.

De acordo com a matéria, ela mentiu usando um nome japonês, com idade adulterada e, além disso, tinha fonte de renda pois trabalhava. A polícia prossegue com a investigação pela possibilidade de que a mulher estrangeira tenha cometido um ato criminoso.

Fonte e foto: NNN