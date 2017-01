Dentista é assassinado dentro da clínica em Gifu

Pouco depois das 14 horas de sexta-feira (20), a polícia da cidade de Gifu (província homônima), recebeu um telefonema onde a pessoa disse “um paciente está descontrolado”. Os policiais foram até Fuchino Dental Clinic, localizada no bairro de Kurono Minami, onde encontraram o dono e odontólogo Takao Fuchino, 50, caído dentro do consultório, sangrando pelo pescoço e braço, com lesões causadas por faca.

Ele foi imediatamente levado ao hospital, mas não resistiu e morreu em seguida.

Polícia encontra o assassino do dentista

A pessoa que feriu o dentista já não se encontrava na clínica quando os policiais chegaram. Mas, foi encontrada pela polícia em sua residência, a poucos metros de distância da clínica. O homem, Nobuyuki Nagahama, 58 anos, foi preso sob suspeita de homicídio.

De acordo com investigações da polícia, o homem teria ido à clínica e dito “quero falar com o diretor”, por volta das 14h00. Logo depois, ele teria ferido o dentista com uma faca. Ao que tudo indica, o paciente teve problemas com o tratamento.

A polícia informou, também, que 2 dias antes, tanto o dentista quanto o paciente ligaram para dizer o mesmo conteúdo: “há problema relacionado com o tratamento”.

O paciente e suspeito Nagahama, declarou “apunhalei com a intenção de matar” , admitindo o feito, segundo a polícia. Assim, ela mudou o status de suspeito a assassino.

