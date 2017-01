Brasileira extraditada da China ainda não recebeu mandado de prisão por assassinato

A brasileira Kate Yuri Oishi, 32, ficou detida na China por 2 anos e 8 meses, depois de ter se apresentado no Consulado do Japão, em Xangai, se responsabilizando pelo crime de assassinato da amiga e enfermeira. As autoridades chinesas detiveram Kate Yuri por suspeita de entrada ilegal no país. Ela teria entrado com passaporte falsificado.

Como o Japão e China não possuem tratado de extradição, a liberação da brasileira para o país nipônico levou quase 3 anos, apesar da insistência das autoridades japonesas. Na chegada ela recebeu ordem de prisão pela Polícia da Província de Osaka, a qual investiga o caso do assassinato da enfermeira japonesa.

A extraditada é mesmo assassina da enfermeira?

Pergunta que não quer calar. A brasileira foi presa, ainda dentro do avião de volta da China para o Japão, por fraude e não por assassinato. Ela teria fugido para a China, usando um passaporte falsificado, em nome da amiga assassinada, em 2014. Além disso, usou o cartão de crédito feito em nome da enfermeira, depois do assassinato. A polícia de Osaka a prendeu por esse motivo: fraude de cartão de crédito.

Em relação à suspeita de assassinato novas informações estão sendo anunciadas. De acordo com o noticiário Nittere (do grupo Yomiuri), a enfermeira japonesa Rika Okada, 29, foi assassinada a facadas. Seu corpo foi encontrado dentro de um compartimento de aluguel (depósito), em Hachioji (Tóquio), embalado em uma caixa de papelão de 2 metros de altura, rotulado como boneca.

De acordo com a polícia, o corpo da enfermeira foi embrulhado com plástico. A necrópsia detectou mais de 50 perfurações. Também foram encontradas impressões digitais da brasileira Kate Yuri.

Extraditada diz “nada tenho a dizer”

“A Oishi apareceu aqui em casa e não vai embora…”, escreveu a enfermeira em e-mail que mandou para uma amiga, demonstrando indignação pela demora da amiga de infância, descobriu a polícia. Por conta dessas e outras descobertas durante a investigação, é que a polícia indiciou a brasileira como a principal suspeita de assassinato da enfermeira japonesa.

Com a prisão por fraude, a polícia pode ouvi-la sobre o assassinato durante os interrogatórios, se ela decidir contar tudo. Segundo a polícia, no momento da prisão, ela teria dito “compreendi bem o motivo da prisão, mas em relação a isso nada tenho a falar”.

Mandado de prisão por assassinato

Prender a brasileira Kate Yuri por assassinato da enfermeira é uma questão de tempo. A Polícia da Província de Osaka tem provas de que ela é mesmo a assassina. A faca usada para o crime foi encontrada e os exames de DNA confirmaram que o sangue é o mesmo da vítima. De acordo com os exames, a enfermeira morreu por choque hemorrágico.

Alguns veículos de comunicação do Japão anunciaram que há possibilidade de Kate Yuri ser extraditada (Brasil), onde responderia criminalmente.

Linha do tempo da brasileira extraditada Kate Yuri

Maio de 2014: corpo da enfermeira foi encontrado em um depósito, em Tóquio. Em 27 de maio é presa pelas autoridades chinesas sob suspeita de entrada ilegal, depois de ter se apresentado ao Consulado do Japão em Xangai.

Até maio de 2014: morava com uma amiga chinesa em um apartamento na cidade de Hachioji (Tóquio), fazendo arubaito. Estaria vivendo no país de forma overstay, ou seja, sem visto. Deixa seus 2 cães em um hotel para pets.

Abril de 2014: Kate Yuri solicita 6 cartões de crédito se passando por Rika Okada, usando a carteira do seguro de saúde. Foge para a China com passaporte falsificado em nome da vítima. Aluga um espaço para deixar a caixa de papelão, supostamente com o corpo. Vai para a casa de uma amiga chinesa.

Março de 2014: visita à amiga enfermeira japonesa, no apartamento em Nishinari-ku, cidade de Osaka (província homônima). Fazia 10 anos que não se encontravam e, a brasileira solicita amizade, via Facebook para a enfermeira, para se aproximar dela. Em 21 de março, a amiga enfermeira desaparece. Em 25 a caixa chega em Hachioji.

2008: retorna ao Japão

2002 a 2004: volta uma vez ao Brasil

Até 2000: infância, onde estudou parte do primário na província de Nara, quando elas se conheceram.

Fontes e imagens: ANN, FNN, Iza e Sankei