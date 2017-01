Aichi: peruano preso por ter fugido do local do acidente

Ocorreu um acidente entre um keijidosha e uma motoneta, no dia 11 deste mês, por volta das 18h10, no cruzamento da Kawanishi-doori 2-chome, bairro de Minato, em Nagoia (Aichi). O condutor da motoneta, 24 anos, teve lesões em decorrência do acidente e não foi socorrido pelo motorista do keijidosha, pois ele fugiu do local.

O motorista que fugiu do local é peruano

A polícia estava investigando o caso e chegou até o peruano Hermann Irvine Gonzalez Zarate, 28, de endereço e profissão incertos, o qual foi preso no sábado (14) sob suspeitas de direção perigosa e não possuir carta de habilitação para dirigir. A polícia localizou o motorista peruano, depois de ter conferido o proprietário do veículo.

De acordo com o jornal Asahi, o peruano teria dito “o acidente não foi proposital, mas peço desculpas por ter fugido do local”.

Em relação à investigação, os policiais encontraram o veículo, cerca de 50 minutos depois do acidente, parado em um estacionamento próximo, a uma distância de 30 metros do local do acidente.

Como os policiais tinham informações obtidas através das testemunhas, o veículo do tipo kei conferia com o que estavam procurando. Assim, Um policial chamou o guincho e, enquanto esperava, deixou o local momentaneamente para usar o banheiro.

Nesses poucos minutos, o veículo desapareceu do local. O veículo do tipo kei foi encontrado antes do amanhecer de 13, sexta-feira, mas a polícia estava à procura do autor dessa façanha, pois para a instituição isso é considerado furto.

Fonte: Asahi Shimbun Imagem ilustrativa: Wikimedia