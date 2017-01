Aichi: brasileiro preso por suspeita de roubo de veículo alvo de investigação

A Polícia da Província de Aichi anunciou neste domingo (15), a prisão de um homem de cidadania brasileira. O nome dele é Fabio Sartori Kian, 39, trabalha num desmanche e tem endereço desconhecido. Ele foi preso por suspeita de roubo de veículo do tipo kei (keijidosha) e teria dito que “não fiz nada errado”, segundo o jornal Asahi.

De acordo com a Polícia da Delegacia de Minato, em Nagoia (Aichi), ele teria furtado o keijidosha enquanto o policial teria ido usar o toalete. O veículo estava em um estacionamento do bairro de Minato, no dia 12 deste mês, por volta das 18h00.

Esse veículo era alvo de investigação por conta de um acidente, onde o motorista teria fugido do local. Em decorrência do acidente entre um keijidosha e uma motoneta, o motoqueiro teve lesões mas não foi socorrido pelo motorista. O motorista e o keijidosha estavam sendo procurados pela polícia e, depois de tê-lo encontrado, o brasileiro teria furtado.

No entanto, mais tarde o keijidosha foi encontrado no mesmo bairro.

E Kian acabou sendo preso, pois a polícia agora investiga qual é a relação dele com o motorista do keijidosha, que também já foi encontrado e preso. Confira essa matéria a respeito do motorista do kei preso, de nacionalidade peruana, clicando aqui.

Fonte: Asahi Shimbun Imagem ilustrativa: Yahoo!