11 vietnamitas algemados em um único dia

A Polícia da Província de Aichi anunciou a prisão de 6, de um grupo de homens e mulheres, de nacionalidade vietnamita, por porte de 30 gramas de maconha e suspeita de finalidade de venda.

A primeira prisão desse grupo ocorreu em Tóquio, e em seguida, mais 5 de Aichi, na faixa dos 20 aos 30 anos, foram algemados em 19 deste mês.

De acordo com informações da polícia, todos do grupo de 5 moravam em um prédio de apartamentos em Iwakura (Aichi) quando teriam recebido a droga pelo correio, no ano passado. Quando da prisão, esse grupo já estava residindo no bairro de Nishi, na cidade de Nagoia. Todos eles se encontravam na situação de overstay, ou seja, sem visto de permanência no Japão.

Vietnamita preso por furto

Outro vietnamita de 21 anos foi preso, no mesmo dia, por suspeita de furto de dinheiro, do seu local de trabalho. Ele teria pego dinheiro em espécie nos dias 8 e 10 deste mês, da loja de conveniência situada no bairro de Kita, em Nagoia, onde era empregado. Os valores não foram revelados.

4 vietnamitas e prejuízos de 85 milhões de ienes

Na mesma data (19), 4 vietnamitas foram presos em Oizumi (Gunma), em uma operação conjunta das polícias de Gunma e Tochigi. Os 4 elementos presos, na faixa etária de 20 a 40 anos, todos desempregados, e um deles respondendo criminalmente, causaram prejuízos na ordem de 85 milhões, avalia a polícia, segundo o jornal Jomo Shimbun.

A área de atuação da quadrilha era grande, total de 5 províncias: Gunma, Fukushima, Ibaraki, Tochigi e Saitama. Eles teriam roubarado veículos e tratores agrícolas. A polícia avalia que tenham sido 10 tratores, 10 carregadores de rodas, 13 caminhões, além de 4 placas de veículos.

Fontes: Jomo Shimbun e Sankei West Imagem ilustrativa: blogs.yahoo.co.jp/p_no_kimochi