Estrangeiro é encontrado morto na rua na madrugada de Natal

Antes do amanhecer do dia de Natal, a polícia foi chamada pelo 110 por pessoas da vizinhança informando que havia estrangeiros brigando na rua da cidade de Choshi (Chiba), no bairro Hashimoto.

De acordo com o noticiário da Nippon TV, quando os policiais chegaram ao local, havia um homem ensanguentado caído, deitado de lado, na rua do bairro, pouco depois da 1h00, de 25 deste mês.

Ao verificarem, o homem, na faixa dos 20, aparentando ser de algum país do sudeste asiático, já se encontrava sem vida. Até o momento em que a matéria foi publicada, não se sabia a identidade do homem.

A polícia local ouviu algumas testemunhas que afirmaram terem ouvido vozes e que teria ocorrido algum problema entre as pessoas.

Diante disso, os policiais suspeitam que o homem pode ter sido envolvido em algum incidente e, através das pistas, realizam investigações para apuração dos fatos.

Fonte e foto: NNN