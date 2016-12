Dois idosos estrangeiros e beneficiários do seikatsu hogo presos por venda de drogas

Fiscais do Departamento de Controle de Narcóticos da Agência de Bem Estar de Kinki, prenderam 2 idosos estrangeiros, beneficiários do seikatsu hogo, soube o jornal Asahi na terça-feira (27).

Mitsushi Ri, 70, residente na cidade de Osaka (província homônima), no bairro de Higashinari-ku Higashiobase 1-chome, e Kunimori Kawai, 68, também residente na mesma cidade, no bairro de Sumiyoshi-ku Kanda 3-chome, ambos de nacionalidade sul coreana e desempregados, foram presos em flagrante por porte de drogas.

Segundo a matéria, o departamento encaminhou os dois idosos sul coreanos para responderem criminalmente. O suspeito Ri, tinha em sua residência 44 gramas de estimulantes (drogas sintéticas), avaliados no varejo em 3,14 milhões de ienes. O fato foi constatado em 5 deste mês.

Já o outro idoso, Kawai, possuía 39 gramas de estimulantes (drogas sintéticas), em um quarto da residência de um conhecido, descoberto em 29 do mês passado. Essa droga foi avaliada em 2,77 milhões de ienes.

Por que beneficiários do seikatsu hogo vendiam drogas

De acordo com a matéria, os dois tinham as drogas com a finalidade de obtenção de lucros na revenda, ainda que fossem beneficiários do seikatsu hogo.

Os idosos sul coreanos foram encaminhados para a Promotoria local e admitem as acusações. “Vendíamos por que a verba era insuficiente para nos divertimos”, teriam declarado, segundo o jornal.

Fonte: Asahi Shimbun Imagem ilustrativa: Wikimedia