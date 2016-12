Brasileiro teve envolvimento na fraude com japonês da máfia

O juiz Takao Sugihara, do Tribunal do Distrito de Kokura, província de Fukuoka, condenou o réu japonês Kenjiro Michiba, 30 anos, a 3 anos de prisão, quando a promotoria indicou 4, em julgamento realizado em 27 deste mês, de acordo com o jornal Mainichi.

O réu foi julgado por crime de fraude, por ter enganado uma mulher da província de Fukushima, em golpe para extorquir dinheiro. Ele era integrante do Sumiyoshi-kai, grupo da máfia japonesa.

De acordo com a matéria, durante o julgamento foram apresentadas provas de que o réu contou com a ajuda de um homem, de cidadania brasileira. Em 8 de fevereiro deste ano, o réu teria telefonado para uma mulher de 80 anos, de Iwaki (Fukushima), se passando por filho precisando de dinheiro. O argumento usado foi de que “preciso entregar 4 milhões de ienes para a empresa”. O brasileiro serviu de receptor, em encontro marcado na estação de Ueno, na capital japonesa. Nessa ocasião, a mulher entregou 1,95 milhão de ienes.

Durante o julgamento, o juiz reconheceu que o réu Michiba, deu instruções para o brasileiro ir buscar o dinheiro em Ueno, recompensando-o por isso. “Está claro que ele se envolveu na fraude. Este tipo de crime causa problemas sociais e para conter novas ocorrências é preciso aplicar uma punição severa”, disse o juiz, segundo a matéria.

O jornal não trouxe mais informação sobre o brasileiro em questão.

Fonte: Mainichi Shimbun Imagem ilustrativa: Pixabay