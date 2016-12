Brasileiro “estilo ninja” contribuiu para Aichi ser a província número 1 em furtos e roubos

Foram mais de 70 mil casos de furtos e roubos em todo o Japão, de janeiro a novembro deste ano, segundo o jornal Mainichi. A província de Aichi se destacou como a número 1 em roubos e furtos em residências com 6.550 casos registrados, mil a menos que no ano anterior. Mesmo com a diminuição dos casos, a província se posiciona com o maior número durante 10 anos consecutivos, onde a quadrilha estilo ninja contribuiu para a elevação desses números.

Os prejuízos para os residentes roubados ou furtados chegam a 4,1 bilhões de ienes em Aichi.

A Polícia da Província de Aichi criou até uma equipe especial de combate aos furtos e roubos nas residências, em janeiro do ano passado. Como resultado dessa operação, no ano passado foram 67 presos, de 21 quadrilhas. E, de janeiro a novembro deste ano, foram 81 presos, pertencentes a 24 quadrilhas.

Outra medida na primavera deste ano foi solicitar à Promotoria e ao Tribunal de Aichi que evitem dar liberdade condicional ao réu primário, como ocorre normalmente.

Outro detalhe detectado pela polícia de Aichi é que quando um elemento do grupo é preso, os demais se unem a outros grupos para continuarem a ação de furtos e roubos.

Preso um brasileiro membro da quadrilha de estrangeiros estilo ninja

Em 6 deste mês, a polícia de Nagoia prendeu um brasileiro que entrou em um café, no bairro de Midori, para furtar 22 mil ienes. Preso por suspeita de furto e invasão à propriedade alheia, além desse furto, ele tinha um papel especial dentro da quadrilha de estrangeiros que atua no estilo ninja.

Esse brasileiro fazia o papel do elemento que faz a vigia durante a ação de furto e roubo da quadrilha de estrangeiros. Os membros dessa quadrilha se vestem de preto e, por isso, o apelido de ninja colocado pela polícia.

Segundo a polícia, essa quadrilha estilo ninja já entrou em mais de 500 propriedades particulares para a prática do furto e roubo em Aichi, atuando desde junho deste ano. Profissionais, a quadrilha pratica de 5 a 6 casos de furtos e roubos por dia. A matéria do jornal japonês não menciona se a polícia já conseguiu prender os demais membros dessa quadrilha.

Números das províncias mais afetadas por furtos e roubos

O total de janeiro a novembro deste ano é de 70.264 casos em todo o Japão. Apesar das estatísticas mostrarem que há uma queda em todo o arquipélago, os números ainda são altos. “Não há dia de zero para furtos e roubos. Tem dias que temos 20 casos, isso é anormal”, declarou um policial para o jornal Mainichi.

Confira o ranking das 5 províncias mais afetadas:

Aichi: 6.550 Chiba: 5.030 Osaka: 4.897 Tóquio: 4.804 Fukuoka: 4.357

Só para ter uma ideia da diferença entre a última do ranking, Tottori, a 47a., teve 214 casos, enquanto que a 14a. – Mie – registrou 1.425.

Fonte: Mainichi Shimbun Imagens ilustrativas: Clipart Kid/web