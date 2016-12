Aichi é a província com maior número de casos de arrombamento a lojas e residências

Desde o final de novembro, a província de Aichi foi a que mais registrou ocorrências de arrombamentos a lojas e residências, com 6.550 casos, mais de 1.500 em relação à segunda classificada, Chiba.

Imagens de câmera de segurança do arrombamento de uma casa em Nagoia no mês de julho mostraram criminosos, vestidos de preto da cabeça aos pés chegando de carro. Eles invadiram a residência em somente 60 segundos. Dez minutos depois eles voltaram ao veículo e foram embora com bens de valor.

De acordo com a vítima, que não estava na casa no momento do crime, os ladrões abriram uma das janelas próxima à entrada com um pé de cabra ou ferramenta similar e levaram objetos de valor, incluindo metais preciosos. “Foi muito rápido”, disse a vítima ao ver as imagens.

Em muitos casos similares, de acordo com a polícia da província de Aichi, os ladrões usam carros roubados com placas falsas. Eles também ousadamente continuam arrombando casas ou estabelecimentos comerciais mesmo se há pessoas passando nas ruas.

Valor de bens roubados em 2015 chegou a ¥5.7 bilhões

No ano passado, Aichi registrou o maior número de arrombamentos reportados no Japão, com 8.157, ou 10% de todos os casos a nível nacional. O valor de bens roubados foi avaliado em ¥5.7 bilhões. A província pode ser um alvo popular devido ao seu número relativamente grande de famílias ricas e uma rede de rodovias bem estabilizada, facilitando a escapatória.

A polícia lançou um projeto em janeiro de 2015 para eliminar grupos de ladrões organizados. Em cerca de 2 anos, 148 pessoas de 45 grupos foram presas.

No entanto, membros de grupos do submundo raramente divulgam detalhes de seus crimes ou nomes de seus cúmplices durante o interrogatório. Mesmo se a polícia capturar alguns membros, os grupos simplesmente recrutam novas pessoas para continuarem com as invasões de propriedade.

Ladrões se espalham pelas províncias vizinhas de Gifu e Mie

Enquanto isso, os ladrões parecem estar se espalhando para as vizinhas Gifu e Mie, que estão observando um grande número de invasões de propriedade em relação a províncias de tamanho similar. Acredita-se que grupos do submundo originários de Aichi estejam envolvidos na maioria desses crimes, divulgou o Chunichi.

De acordo com a polícia de Aichi, em um desses grupos presos em maio, 2 dos 9 membros eram da província de Shiga. Posteriormente, a polícia determinou que o grupo estava envolvido em mais de 200 casos de roubo envolvendo casas cujos proprietários estavam fora nas províncias de Osaka, Quioto e Wakayama, assim como Aichi.

“Eles (ladrões) estão disseminando seus conhecimentos em relação a roubos. Gostaria de pedir aos cidadãos que fiquem atentos a casos já relatados e tomem medidas amplas de segurança, como trancar as portas adequadamente e instalar travas auxiliares”, disse um membro da equipe de investigação.

Fonte e imagem: Chunichi Shimbun via Japan Times