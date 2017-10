Visto para yonsei deverá ser adiado

De acordo com matéria publicada pelo São Paulo Shimbun, de quarta-feira (11), horário do Brasil, há possibilidade de adiamento da portaria que regulamenta o visto para yonsei.

O assunto foi abordado durante o simpósio entre os colaboradores do CIATE- Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior, realizada em 7 e 8 deste mês, em São Paulo-SP.

Yoji Kobayashi, do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão foi questionado pela plateia sobre o assunto. “No momento a Câmara dos Representantes do Japão foi dissolvida e até o dia das eleições em 22, tem um período de recesso. O esquema (plano) se encontra em análise nos ministérios relacionados”, explicou. Por isso, a portaria do Ministério da Justiça que estava prevista para novembro, portanto, poderá ser adiada.

Resumo da movimentação para o visto para yonsei

Segundo o jornal, para resumir o fluxo até o momento, em junho do ano passado, foi expedida uma solicitação de permissão de residência ao nikkei yonsei pelo então Embaixador do Japão no Brasil Kunio Umeda. Ela foi baseada na solicitação efetuada em conjunto por 6 organizações nikkeis.

No simpósio dos colaboradores do CIATE em setembro do ano passado, foi apresentado o resultado de uma pesquisa sobre a consciência dos nikkeis de terceira e quarta gerações (sansei e yonsei). No Nikkeijin Taikai, em outubro do ano passado, foi adotada uma declaração da convenção que solicita o visto para o yonsei.

Em 21 de julho deste ano, durante a visita do parlamentar Mikio Shimoji, do Partido da Restauração, ele mencionou a possibilidade do visto para yonsei aos moldes do WH-working holiday. Nessa ocasião ele disse que esse visto seria concedido somente para as pessoas com idade acima dos 18 anos, sem mencionar outras restrições.

No entanto, em 31 de julho deste ano, o jornal japonês Yomiuri trouxe uma matéria sobre o assunto. Nela, a idade seria limitada entre 18 a 30 anos, exigiria-se conhecimento equivalente ao nível 4 do Teste de Proficiência do Idioma Japonês e que no momento da renovação do visto não seria permitido o acompanhamento de alguém da família.

Visto para yonsei: possibilidades

“O nikkei de quarta geração – yonsei – atuaria como uma ponte entre as sociedades japonesa e nikkei, tornando-se uma pessoa com conhecimento da cultura japonesa. Quando do seu retorno ao Brasil, será um elemento ativo na sociedade”, explicou em resposta às perguntas da plateia.

Especulou a possibilidade de não estabelecer um teto para a idade, em razão dessa “ponte”.

Respondeu às perguntas sobre as possibilidades além das fábricas, como estudar em universidade japonesa. “Embora eu não tenha qualquer informação para responder concretamente sobre algo além do emprego, penso que é importante enfatizar a educação das crianças”, manifestou seu pensamento.

Fonte: São Paulo Shimbun Foto: Live Japan