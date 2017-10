Brasileiros de Izumo aprendem kendo

Desde setembro, os brasileiros residentes em Izumo (Shimane), estão tendo a oportunidade de aprender kendo, como uma forma de integração à cultura e à sociedade japonesa.

A tradicional arte marcial japonesa moderna – kendo – ou caminho da espada, foi desenvolvida a partir do uso da espada no combate dos samurais.

Em dezembro de 2016, pela primeira vez na história, a Agência Nacional de Polícia designou a cidade como uma “área especial de concentração de estrangeiros”. O objetivo é fazer com que os residentes estrangeiros e a população local possam coexistir uns com os outros. E que do fruto desse relacionamento possam prevenir ações criminosas.

Kendo em 4 aulas

A polícia local tomou a iniciativa de convidar os brasileiros que trabalham na Izumo Murata Manufacturing para a prática do kendo, no ginásio próximo Acti Hikawa.

A primeira aula, em 23 de setembro, contou com a participação de 8 brasileiros, de 30 a 50 anos. Depois de serem vestidos adequadamente, aprenderam o modo de se comportarem, básico, e a etiqueta, bem como técnicas simples usando espadas de madeira.

Marcel Teixeira, 40, um dos entrevistados do Yomiuri, disse que foi policial no Brasil. “Gostei muito de iniciar com a etiqueta e terminar com ela. Foi muito bom saber sobre a origem do kendo e o por que dele”, explicou.

Já a brasileira Márcia Iida, 44, exclamou “o dogi dificultou os movimentos, mas os movimentos da face, dorso e impulso foram agradáveis”.

Eles terão no total, 4 aulas, uma vez ao mês.

Brasileiros são maioria absoluta

A população da cidade é de 175.119 pessoas, segundo dados do final do mês de agosto deste ano. Nela está incluída a população de estrangeiros da cidade de Izumo – 3.493 pessoas. Elas formam cerca de 2% da população local.

Do total desses estrangeiros 70% são brasileiros. Segundo informações da prefeitura local, são 2.775 verde amarelos, os quais vêm aumentando a cada ano.

Fonte e foto: Yomiuri Shimbun