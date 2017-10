Brasileiro foi encontrado morto no mar em Aichi

O velório e a cremação do corpo de Willyam Ryuji Yudo, 21 anos, foram no domingo (8). Familiares e amigos dele lamentaram a ida repentina e a forma como foi encontrado.

Segundo o pai – Norton Yudo – que reside em Ibaraki, o laudo da polícia é que ele teria morrido por volta das 4h30 de 5 deste mês, quinta-feira. Seu filho trabalhava no turno noturno e teria encerrado o expediente às 4h, deixado a fábrica em Hekinan (Aichi), mesma cidade onde vive com a mãe e irmã. “Ele teria batido o carro no guard rail e caído no mar. A polícia contou que há indícios de ter retirado o cinto de segurança”, narra.

O filho foi encontrado por que a mãe acionou a polícia e os amigos. “Ele não voltou para casa depois do trabalho e isso preocupou todo mundo”, conta o pai. O corpo do filho foi encontrado na sexta-feira (6) e a polícia pediu para os familiares fazerem o reconhecimento.

Alerta do pai

“O laudo foi de afogamento. Ele não costumava passar por essa rua para voltar pra casa”, relata o pai. A rua fica na cidade de Handa (Aichi), onde tem uma marina e campo de futebol.

Com a dor da perda e as reflexões, ele revelou o que pensa. “Meu filho tinha muitos amigos e não tinha perfil de quem quisesse se suicidar. Não há relatos de que algo estranho estivesse acontecendo com ele”, reflete. Além disso, o fato da polícia ter detectado que ele soltou o cinto de segurança pode indicar que tenha tentado se salvar.

A polícia teria analisado o caso sob dois aspectos – acidente ou suicídio. “Pode ser que ele estava cansado. Fazer yakin não é fácil. Quando a pessoa está cansada ou com sono, só o fato de parar o carro e descansar 10 minutinhos pode poupar a vida”, alerta o pai enlutado, como mensagem às pessoas que retornam cansadas para casa, ao volante.

Fotos: Facebook e Google Maps