Brasileiro de Ibaraki está desaparecido

O brasileiro Eiji Yuki, 25 anos, residente em Tsukuba (Ibaraki), deveria ter ido para o trabalho no domingo, dia 8, à noite, para o turno noturno (yakin).

Ele não compareceu, tampouco avisou que não iria trabalhar. Amigos ficaram preocupados e avisaram a irmã. Erika reside em Yokohama (Kanagawa), mas foi até Tsukuba para registrar a ocorrência do desaparecimento do irmão na polícia, no dia 10. Ainda não tem nenhuma notícia. Os dois irmãos já moraram em Toyota (Aichi) quando chegaram no Japão, há 2 anos. Depois, se mudaram para as cidades onde residem atualmente.

Conversou com os colegas para tentar obter informações, além de ir ao apartamento onde mora o irmão. Lá, viu que ele deixou o passaporte. “Acredito que tenha saído só com a carteira e documentos como o Zairyu Card”, explica.

No Consulado-Geral do Brasil em Tóquio soube que ele tinha agendado consulta com um psicólogo. Isso foi dias antes do desaparecimento e a consulta seria em 13 deste mês, mas ele não apareceu. Erika pensa que ele pode estar com depressão. Ele teria informado no telefonema para o consulado que seu endereço era num net café, o que causou estranheza. Por outro lado, a irmã contou que ele gosta de games.

Seus pais se agilizaram para pedir o visto e embarcarão no sábado (21) para virem ao Japão. Querem ajudar a localizar o filho.

Eiji Yuki é magro, tem cerca de 1,65 m de altura e fala muito pouco o idioma japonês. Quem tiver informações, pode entrar em contato com a irmã – Erika – pelo telefone 070-3537-6955. Ela trabalha das 13h às 21h, horário que não pode atender.

Fotos: cedidas

