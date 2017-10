Adolescente brasileira desaparecida em Gunma

Os pais da adolescente Alice Matsuda estão vivendo um momento de desespero pelo desaparecimento dela.

Segundo a mãe – Laine Tsukada – residente em Ota (Gunma), o marido estava trabalhando e ela voltaria para casa às 17h00. Deixou a filha Alice em casa, cuidando da irmãzinha.

Por volta das 15h30 ela recebeu uma mensagem informando que iria para o Jusco da cidade. Ela levou a irmãzinha para a casa da irmã mais velha, casada, e a deixou lá.

Por volta das 19h a mãe recebeu uma mensagem no smartphone avisando que ela voltaria para casa às 20h.

Desaparecida desde domingo à noite

“Como ela não voltou para casa, na segunda-feira (16) pela manhã, fomos até a delegacia pedir ajuda”, conta a mãe.

“Fiz contato com todos os amigos da Alice e eles contam que estiveram com ela até por volta das 19h”, relata.

A mãe já verificou o guarda-roupa. “Não percebi falta de roupas e outros pertences como bolsas”, explica.

No momento da entrevista – 12h da quarta-feira (18) – o pai se encontrava na delegacia na esperança de saber da filha. “Não sei se a polícia verificou as imagens das câmeras de segurança do Jusco”, respondeu a mãe ao ser indagada sobre essa ação.

Contato com a mãe

A adolescente Alice Matsuda tem 12 anos, 1,52 m de altura e continua desaparecida. Os pais não sabem informar qual é a roupa que ela vestia pois estavam fora de casa. Informações sobre ela podem ser fornecidas através do telefone da mãe, Laine Tsukada: 080-5885-2432.

Foto: cedida