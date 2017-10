Acidente de carro mata 2 brasileiros e fere um

Por volta da meia-noite e vinte minutos da segunda-feira (16), na rodovia que corta o bairro Kodateno, em Iwata (Shizuoka), foi registrada a ocorrência de um acidente grave.

O carro trafegava uma rodovia provincial. Teria feito uma ultrapassagem, em seguida, rodopiou e bateu contra o guard rail da outra pista. Com o acidente, dois brasileiros morreram e um ficou gravemente ferido.

Perderam a vida dois trabalhadores brasileiros, ambos de Hamamatsu (Shizuoka). Um deles é Rafael Andy de Oliveira, 20 anos, residente em Nishi-ku Shinohara-cho e o outro, Caio Ferres Kokubo, 21, de Hamakita-ku Nishimisono. Os dois tiveram graves lesões na cabeça.

Outro brasileiro de 17 anos, cuja identidade não foi revelada, também teve lesões na cabeça e foi transportado para o hospital em estado grave.

Segundo a polícia, o trecho onde ocorreu o acidente tinha boa visibilidade. No entanto, a ultrapassagem é proibida e a rodovia estava com as pistas molhadas por causa da chuva.

Segundo a SBS TV, o carro ficou irreconhecível com o choque.

O trecho onde ocorreu o acidente teve que ser interrompido por cerca de 5 horas.

Fontes: SBS TV, Shizuoka Shimbun e Chunichi Shimbun Fotos: SBS TV e Shizuoka Shimbun