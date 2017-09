Pai e filho brasileiros encontrados mortos no rio

Por volta das 5h15 de domingo (3), uma pessoa que corria às margens do rio Kiso acionou o 110. “Tem um corpo adulto boiando no rio”, teria dito o homem de 75 anos. Policiais da Delegacia de Kamo (Gifu) encontraram o corpo de um homem adulto e, cerca de 30 metros abaixo, o de um bebê.

Mais tarde, a polícia os identificou como sendo da cidade de Kani (Gifu). Fábio Koji Uyeno, 32 e seu filho de um ano Mateus Adrian Akino. Fábio trabalhava através de empreiteira e residia no bairro de Imawatari.

Saíram para brincar no rio

O pai estava vestido de bermuda e o bebê com fralda. Como não havia nenhuma lesão nos corpos, os policiais acreditam que a morte tenha sido por afogamento. O carro utilizado por Fábio foi encontrado no leito do rio.

Depois de apurar os fatos, soube-se que ele teria dito para a esposa “vamos brincar no rio Kiso”, na tarde de sábado, por volta das 16h30, e saiu com o bebê.

Os corpos foram encontrados próximo ao Kisogawa Ryokuchi Line Park, em Kobi-cho, na cidade de Minokamo (Gifu). No leito do rio, perto do carro do brasileiro, a camiseta e o smartphone dele foram encontrados.

Fontes: NHK, Chunichi, Sankei e FNN Foto: NHK