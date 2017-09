 Ônibus escolar e carro de passeio se chocam em Gifu

Por volta das 7h desta terça-feira (5), a polícia de Ogaki (Gifu) foi comunicada de um acidente. A ocorrência foi na rodovia 21, em um cruzamento do bairro de Nagamatsu. O acidente envolvendo 2 veículos foi entre um carro de passeio e ônibus escolar de uma creche da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros e os policiais que atenderam a ocorrência, apenas um adulto foi levado para o hospital. O grau de lesão não foi informado para a reportagem do jornal Asahi.

O ônibus transportava 11 crianças no momento do acidente. Nenhuma criança teve lesão, segundo informações do socorro.

O ônibus pertence a uma instituição educacional credenciada. Segundo informações do Asahi, a creche foi fundada em maio de 2011 e tem cerca de 30 crianças brasileiras matriculadas.

Fonte e fotos: Asahi Shimbun