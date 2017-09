Oizumi: estação de trem renovada em verde amarelo

A companhia de trem Seibu Tetsudo construiu um novo prédio para a estação de trem Nishi-Koizumi (Gunma). O prédio em preto fosco, recebeu as cores verde e amarela, extraídas da bandeira do Brasil. O prédio principal já começou a ser utilizado desde 16 deste mês. Os banheiros públicos serão concluídos em março de 2018, de acordo com a previsão.

O novo prédio da estação de trem é a porta de entrada da cidade, por isso foi desenhada para representar os 10% da população de Oizumi-cho formados por brasileiros.

Estação de trem nas cores do Brasil

Desde 1990, os brasileiros e demais estrangeiros começaram a se mudar para Oura-gun Oizumi-cho. Foram os trabalhadores verde amarelos que supriram a falta de mão de obra nas indústrias instaladas na cidade.

Eles se fixaram em Oizumi dando à cidade um ar brasileiro. Lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais são os pontos de encontro da comunidade. Mas, são também pontos turísticos dos japoneses que querem conhecer Brazil Town ou Little Brazil.

O novo prédio da estação de trem foi construído em madeira, com área de 96,88 m². Foi colocada uma placa com um tucano estilizado na fachada.

As placas indicativas são em 5 idiomas: japonês, chinês, coreano, espanhol e português.

Agora faltam os banheiros públicos.

Assista ao vídeo para ver as imagens da novo prédio da estação Nishi-Koizumi.

Fonte: Response Fotos: Response e YouTuber Azumatakeshi