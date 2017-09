Pais, filhos e voluntários conversaram sobre educação em Ogaki

No último dia 18/set foi realizado um encontro com pais, professores e voluntários do Espasim de Ogaki (Espaço Simplifica) para uma confraternização e realização de palestras, para troca de dicas, ideias e informações sobre como está sendo o aprendizado das crianças que frequentam o local. O Espasim é uma iniciativa voluntária em prol da educação das crianças da região, saiba mais clicando aqui.

Aconteceram debates sobre o progresso que as crianças brasileiras estão tendo, estudando em escola japonesa e tendo aulas de reforço no Espasim, que incluem aulas de escrita japonesa (hiragana, katakana e kanji).

Essas atividades despertaram a curiosidade dos professores de escolas japonesas em Ogaki. O Espasim receberá a visita de professores e funcionários da prefeitura ligados a educação para conhecerem o trabalho que é realizado, no final de setembro e início de outubro.

Shizuka é uma das professoras no Espasim, auxiliando as crianças e famílias no âmbito educacional. E, neste dia, ela apresentou também o Projeto Mulheres, que visa reunir mulheres interessadas em aprender ou ensinar uma atividade, seja culinária, artesanato, estética ou outro tipo de curso.

Lígia Oizumi, fundadora do projeto 1000 Tsurus for 1 Wish, falou sobre o significado dos Tsurus e ensinou passa à passo como fazer o Origami. Ela explicou como a arte de fazer esse Origami mudou a sua vida, ajudou no combate à depressão e agora ela percorre o mundo levando uma mensagem de amor, paz e compreensão.

Kamila Lima conversou sobre os benefícios da vitamina D, contando sua experiência com o uso e as mudanças benéficas que aconteceram em sua vida.

Abe Stefani explicou sobre alimentação saudável e os benefícios que a mudança de hábitos fez na sua vida e na própria família. E trouxe um sobremesa saudável para degustação.

Lipe Noronha falou sobre teatro e suas técnicas para as crianças, e fez uma aula dinâmica com pais, filhos e professores demonstrando como todos podem aprender mesmo num momento de descontração.

O Espasim oferece muitas atividades, palestras e assuntos de interesse dos brasileiros no Japão. Já se tornou um ponto de encontro e apoio à comunidade brasileira residente em Ogaki e região. E está de portas abertas para novos membros e voluntários.

Confira mais fotos na área de eventos clicando aqui.

Texto e fotos: Kamila Lima