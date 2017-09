Brasileiro que beijou japonesa no trem tem absolvição confirmada

Um homem brasileiro de 44 anos, residente em Naka-ku, Nagoia (Aichi), foi absolvido no julgamento realizado em 5 deste mês, no tribunal da mesma capital.

Embora a acusação tenha pedido condenação de 2 anos de reclusão, o brasileiro foi absolvido, apesar dos atos dentro do trem. A sentença da juíza foi de que as suas ações foram aceitas pela outra parte, não havendo intenção de atentado ao pudor.

Logo após o julgamento, o assunto foi parar nas redes sociais japonesas e o homem recebeu muitas críticas em relação às suas atitudes.

Dentro do trem, em junho do ano passado, o homem sentado ao lado de uma mulher passageira desconhecida, teria dito “vamos sair para beber” e beijou os lábios dela. Teria pego a mão da mulher e a fez tocar a parte inferior do seu corpo.

Ele foi indiciado em abril deste ano por atos libidinosos.

A promotoria tinha até 19 como prazo para recurso. Como isso não ocorreu o brasileiro está livre da Justiça. Foi confirmada a sua absolvição nesta quarta-feira (20).

Para compreender o caso, clique aqui e leia a matéria anterior.

Fonte: Yomiuri Shimbun Foto ilustrativa: Pexels