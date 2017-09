Brasileiro furtou 20 carros esportivos

Na noite de quarta-feira (27) a polícia anunciou que um brasileiro foi encaminhado para a Promotoria de Tochigi, em Utsunomiya. A polícia informou que seu encaminhamento ocorreu por confirmação dos furtos sequenciais.

Ele foi preso em 5 de julho após investigações conjuntas entre as autoridades das 3 províncias: Tochigi, Saitama e Gunma. Em agosto, ele passou a ser tratado como réu.

Carros esportivos eram seu alvo

A polícia de Tochigi informou quem é o especialista em furto de veículos esportivos. Gabriel Ebenezer Proença da Silva, 22, trabalhava com reparação e venda de veículos. Residia em Naganuma-cho, Isezaki (Gunma). Ele responderá na justiça por 20 furtos de veículos.

De acordo com informações da Polícia da Província de Tochigi, há suspeita de que não agia sozinho. De setembro do ano passado a janeiro deste ano, ele buscava o veículo desejado nos estacionamentos das casas e apartamentos. Costumava atuar, não só em Gunma onde morava, como nas vizinhas Tochigi e Saitama.

Ele conseguiu furtar 20 veículos esportivos, causando um prejuízo de 23,8 milhões de ienes.

Como réu, ele confessou “queria dinheiro para as despesas do cotidiano e para me divertir”, informou a polícia. Ele assumiu todos os atos de furto e será julgado por isso. A investigação prossegue para localizar os possíveis comparsas.

