Brasileiro é absolvido no julgamento em Nagoia

A juíza do Tribunal de Nagoia (Aichi) – Mihoko Tanabe – absolveu um homem brasileiro no julgamento realizado na terça-feira (5).

A identidade do brasileiro não foi revelada, apenas que tem 44 anos.

Ele foi encaminhado para promotoria sob suspeita de atentado ao pudor. A polícia recebeu denúncia de uma mulher que disse ter sido beijada à força dentro do trem. A imprensa não divulgou a data da ocorrência.

O caso foi para o tribunal para julgamento. A acusação pedia pena de 2 anos de prisão para o brasileiro sentado no banco do réu.

Absolvido

No entanto, a juíza do caso entendeu que “a mulher informou ao homem que estava sentado ao seu lado, seu nome e onde trabalha. Além disso não pediu socorro para as pessoas sentadas à sua volta”.

A ocorrência teria sido dentro de um trem onde os dois se sentaram lado a lado na poltrona.

A juíza complementou: “há possibilidade de o homem ter interpretado mal a atitude dela em passar informações pessoais, o que o levou a pensar que estaria interessada nele”.

Antes de bater o martelo, a juíza disse “não é possível afirmar que seu gesto foi contrário à intenção da mulher. Há possibilidade de ter havido um mal entendido por parte dele achando que ela favoreceu”.

Dessa forma, o brasileiro foi absolvido.

Fonte: Kyodo Tsushin Imagem: Pixabay