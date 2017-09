Aumento de 10% de alunos nas escolas brasileiras de Aichi

A estatística divulgada pelo Governo da Província de Aichi, nesta sexta-feira (8) mostra aumento de crianças e jovens nas escolas brasileiras.

No fechamento da pesquisa realizada no ano passado, em março, havia 1.005 alunos brasileiros matriculados e estudando nas 11 instituições de ensino.

Houve um aumento de 110 alunos verde amarelos, ou de 10,9%, segundo dados fechados em maio deste ano. Assim, atualmente há no total 1.115 crianças e adolescentes nas escolas brasileiras da província.

Dentre as mais de mil crianças e adolescentes, 676 têm faixa de idade do ensino obrigatório no Japão. Essa faixa etária vai dos 6 aos 15 anos, ou seja, o equivalente ao primário e ginásio do Japão.

Escolas brasileiras: quais são e onde ficam

São onze escolas brasileiras na província, localizadas nas cidades onde há comunidade verde amarela.

EAS de Toyohashi Cantinho, em Toyohashi EAS de Hekinan Escola Sementinha de Jesus, em Hekinan EAS de Toyota Escola Néctar, em Toyota Escola Paulo Freire, em Seto Escola Pintando o Sete, em Toyota Escola São Paulo, em Anjo Instituto Alfa Cristo, em Inazawa (anteriormente era Alfa International School) Escola Expressão, em Handa (mudou-se de Chita-gun Taketoyo-cho para Handa)

Fonte: Governo de Aichi Foto: PxHere