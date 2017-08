YouTuber brasileiro Hiro é convidado para gravar programa na TV japonesa

O canal Aqui Pode – a Vida no Japão tem mais de 635 mil seguidores. Com tantos fãs e vídeos bombando em seu canal, a empresa Breaker, de mídia da próxima geração, resolveu apresentar o Hiro, autor, para gravar um programa na tevê japonesa. Ele foi fazer os takes na província de Yamagata para o programa com o conceito “deixa eu comer a sua comida” – Diner with Me! – da Tokyo MX2.

Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 23h às 23h30. O rodado e editado com o brasileiro Hiro será exibido em 2 e 9 de setembro.

Quem é o YouTuber Hiro

Segundo o material de divulgação, Hiro veio de São Paulo aos 9 anos. Estudou japonês e aos 21 anos, em 2010, criou o canal no YouTube, chamado Aqui Pode – A Vida no Japão.

Ele tem vídeos mostrando as diferenças, com um apelo casual, entre Brasil e Japão. Também gravou vídeos mostrando o inusitado e bizarro da sociedade japonesa.

Hiro tem uma personalidade alegre e sensibilidade para mostrar coisas interessantes do Japão. Assim conquistou os atuais mais de 635 mil fãs, de países onde se fala a língua portuguesa.

Para conhecer seu canal clique aqui.

Ou assista ao seu vídeo mais recente, onde ele mostra como fazer uma amostra de comida, na tradicional arte com cera do Japão.

Fonte: divulgação/Breaker Foto e vídeo: canal do Hiro