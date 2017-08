Réu brasileiro morre em decorrência de enforcamento

Um homem de cidadania brasileira, 35 anos, cujo nome não foi revelado na matéria, tentou dar um fim à vida e morreu em decorrência do ato.

Ele teria sido preso em 29 de junho deste ano por suspeita de furto. A ocorrência foi registrada por uma casa noturna da cidade de Shirakawa (Fukushima). O brasileiro teria furtado uma carteira no estabelecimento.

Ele foi encaminhado para a promotoria em 19 de julho e se encontrava no centro de detenção aguardando o julgamento.

Enforcamento para tirar a própria vida

No domingo, 23 de julho, por volta das 23h30, ele foi encontrado pendurado pelo pescoço. Segundo a matéria, ele teria enrolado o seu agasalho para se enforcar no banheiro do centro de detenção.

Foi encaminhado para o hospital para atendimento. A polícia de Shirakawa informou que ele acabou morrendo no dia 1o. deste mês, por volta das 7h15.

A Divisão de Gestão da Detenção da Polícia de Fukushima fez pronunciamento. “Não havia nenhum problema de gestão nas instalações do centro de detenção. Estamos investigando as circunstâncias daquele momento”, disse.

Fonte: Kahoku Online News Imagem ilustrativa: A Nação