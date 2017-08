Hospital de Shimane oferece guia médico em português

O Hospital da Universidade de Shimane elaborou um guia médico em dois idiomas – português e inglês. O guia ajuda os pacientes estrangeiros que precisam usar os serviços de consulta, atendimento e exames do hospital, ligado à Universidade Federal de Shimane, em Izumo.

Para que o paciente estrangeiro não fique preocupado em razão do não conhecimento do idioma japonês, o guia explica como fazer a consulta e quais são as especialidades disponíveis no hospital. Ele traz a fotografia de cada médico e o conteúdo do tratamento que pode oferecer. São 39 especialidades, incluindo medicina homeopática e AIDS.

A cidade de Izumo tem cerca de 175 mil habitantes, segundo o levantamento de junho deste ano. Dessa população, 3.267 são estrangeiros, sendo que 2.225 são brasileiros.

A versão em português ficou pronta primeiro. Ela foi distribuída através das empreiteiras para os residentes brasileiros. Foram impressos 1,5 mil exemplares na primeira edição.

A versão em inglês ficou pronta este mês, com edição de 500 exemplares.

Serviço do hospital

Hospital da Universidade de Shimane

Endereço: Shimane-ken Izumo-shi Enya-cho 89-1

Telefone geral: 0853-23-2111

Telefone da Divisão de Assuntos Gerais (総務課) para obter um exemplar: 0853-20-2019 (em japonês)

Fontes: Mainichi e divulgação Foto: Mainichi