Hamamatsu: tecnologia para tradução simultânea entre escola e pais dos alunos estrangeiros

O Conselho de Educação de Hamamatsu (Shizuoka) quer fazer uso da tecnologia para facilitar a comunicação entre professores e mães (ou responsáveis) dos alunos estrangeiros. Dessa forma quer eliminar a barreira do idioma, tanto nas visitas à residência, quanto nas consultas dos pais nas escolas.

O Conselho pretende dividir as escolas da cidade em 8 áreas de atendimento com esse sistema de tradução simultânea usando o app no tablet. É a primeira experiência e, se for possível, quer introduzir o sistema no próximo ano fiscal.

Ponte entre professores e mães dos alunos estrangeiros

Para o trabalho de tradução simultânea contará com um staff de 5 intérpretes, em 6 idiomas. O staff está preparado para atender os idiomas inglês, espanhol, tagalog, francês, chinês e português. Dessa forma, pretende alocar o intérprete como ponte na comunicação entre o professor e a mãe ou responsável pelo aluno estrangeiro.

Os alunos estrangeiros estão presentes em 118 escolas da cidade, segundo dados de maio deste ano.

Com o uso do tablet, onde atrás da tela tem uma pessoa habilitada para a tradução, o Conselho pretende eliminar questões como distância, o que gastaria tempo para a locomoção, e horários. Essas questões eram impedimento quando se tratava de enviar um intérprete até a escola. Com o tablet, o intérprete pode passar a atender de qualquer local e ter flexibilidade de horário.

Até então, o português era o idioma mais requisitado por causa das crianças brasileiras. No entanto, com o crescente aumento das crianças filipinas, há necessidade desse conselheiro bilíngue para fazer a ponte entre a escola e a mãe.

Fonte: Shizuoka Shimbun Foto: Pixabay