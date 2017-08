Estudante de medicina brasileiro de Shiga fará estágio no Brasil

A Universidade de Ciência Médica de Shiga, localizada na capital da província, Otsu, informou que um de seus alunos, o único brasileiro, irá realizar um intercâmbio com estágio na Universidade Federal do Mato Grosso.

O aluno do quarto ano da universidade de medicina, Yuji Shimada, 22, tinha 1 ano e meio quando veio ao Japão, trazido pela sua família. Foram todos morar em Nagahama e lá estudou até se formar no colegial. No mesmo ano da formatura ingressou na universidade de medicina.

Ele conta que com seus familiares conversa em português, apesar de ter sido educado como japonês. Ele irá fazer um estágio voluntário na faculdade de medicina da UFMT-Universidade Federal do Mato Grosso. “Cuiabá é onde meus pais se criaram e moravam. Minha tia que é médica me apresentou para esse programa”, relata o futuro médico.

Ele conta que sempre teve interesse pela medicina praticada não só no Japão, mas também no exterior. Por isso, quis aproveitar essa oportunidade como aluno do quarto ano.

“Ao estudar a possibilidade de ir para o exterior, notei que surpreendentemente não sei muito sobre o país que nasci. O que acontece com o sistema de saúde está no Brasil, qual é o nível de cuidados médicos comparando com o Japão, em que tipo de ambiente e como os médicos brasileiros trabalham, tudo isso quero ver com meus próprios olhos”, relatou.

Estudante quer exercer a medicina em Shiga para os brasileiros

Ele conta que no futuro quer exercer a medicina na província de Shiga, onde há muitos compatriotas.

“Eles têm insegurança e insatisfação em relação aos médicos japoneses. Vou conferir como eles eram atendidos pelos médicos do Brasil, assim posso fazer um link entre o que os brasileiros desejam. Quero aplicar esses aprendizados no exercício da medicina para a comunidade brasileira”, explica.

Yuji passará 3 semanas, entre agosto e setembro, em Cuiabá. Para a universidade onde é estudante, é uma novidade. Afinal, é a primeira vez que um aluno vai para um programa de estágio voluntário. “Desejamos que esse aluno, seja uma ponte entre o Brasil e o Japão, no aspecto da medicina, no futuro”, declarou a universidade.

Esse estágio, que é também uma forma de intercâmbio internacional, será realizado na UFMT e num hospital municipal de Cuiabá. Os principais temas a serem vistos pelo aluno brasileiro são saúde pública, ginecologia, obstetrícia e pediatria e doenças dos adultos.

Fonte: divulgação Imagem ilustrativa: Public Domain Pictures