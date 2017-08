Documentário sobre brasileiros produzido por estudantes de Gunma será exibido no exterior

Tudo começou com uma curiosidade “por que Oizumi é chamada de Brasil no Japão?”. Akari Takahashi, Rie Kurita, Jen Chihiro Tomoyu Hogg e Licia Okahan, atualmente estudantes do segundo ano colegial de Ota (Gunma), se uniram para pesquisar o assunto. Rie queria alargar seu relacionamento com os estrangeiros e veio a ideia. Assim, deram início às entrevistas com os alunos brasileiros, prefeito e pessoas de Oizumi (Gunma).

Descobriram que entre a sociedade japonesa e comunidade brasileira há uma barreira do coração (kokoro no kabe). A intenção de produzir um documentário foi, exatamente, para derrubar essa barreira.

Descobriram que através das aulas de samba que acontecem com frequência, seja nas escolas brasileiras, quanto na cidade, o intercâmbio entre as duas sociedades foi aumentando.

Documentário como atividade escolar

O colégio vem realizando atividade de produção de documentário desde 2015, entre os alunos do primeiro ano. No festival de documentários da escola, realizado em março deste ano, chamado de GKA-Gunma Kokusai Academy, a obra Break the Wall foi eleita a melhor, dentre 13.

O professor inscreveu o documentário no Festival de Cinema do Caribe, nas Bahamas, e o filme foi escolhido para participar. A resposta veio em junho, mas por questões financeiras, o festival não se realizou. A obra também foi escolhida para ser apresentada no Festival de Cinema Indie na Flórida, EUA. No período de 24 a 27 de agosto serão exibidos os filmes pré selecionados. Break the Wall vai ser exibido no dia 26.

O documentário de cerca de 10 minutos, mostrando o samba como essa ponte entre as sociedades, será conhecido internacionalmente. Há cenas de alunos brasileiros que sofreram com a discriminação, mas com o samba puderam superar. Para que todos possam compreender o filme, na edição, já recebeu legenda em inglês.

