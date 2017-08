Brasileiro preso: além de não ter licença para dirigir estava alcoolizado

A Polícia da Cidade de Shinshiro (Aichi), anunciou que prendeu um homem brasileiro no domingo (27). O motivo da prisão foi violação da legislação de trânsito.

Por volta das 23h30 de domingo, o motorista foi flagrado ao volante sem possuir carta de habilitação e alcoolizado.

O motorista foi identificado como brasileiro, Anderson Kyotaro Chokyu, 28 anos, trabalhador residente em Toyoshima, na cidade de Shinshiro.

Alcoolizado

Segundo informações da polícia, ela recebeu um chamado para atender ao caso de invasão de um veículo no cercado de plantas, de uma residência. Os policiais se dirigiram ao local, onde encontraram o motorista sentado no assento do lado do volante.

Desconfiaram dos sinais de alcoolismo e, depois do teste de bafômetro, foi constatado que ele havia bebido além do teor de referência. A matéria do Tonichi News não informou o grau de teor alcóolico.

O motorista brasileiro confirmou as suspeitas sobre ele durante o interrogatório.

Fonte: Tonichi News Foto: Pixabay