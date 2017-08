Brasileiras envolvidas em acidente com morte em Shiga

Um grave acidente tirou a vida de um dos motoristas. A ocorrência foi registrada no domingo, por volta das 8h30, na rodovia 307, na altura de Hino-cho (Shiga).

Dois veículos leves (keijidosha) se chocaram de frente. Em decorrência da batida, o motorista Fumiyoshi Abe, 77 anos, de Higashi Ohmi (Shiga), foi socorrido para um hospital próximo, em estado de inconsciência. Segundo o noticiário MBS, ele não resistiu e deu seu último suspiro no hospital.

Brasileiras de Shiga

No outro veículo estavam duas brasileiras. Uma delas, a motorista, é Júlia Yuki Machado, 19, arubaito, de Higashi Ohmi. A outra, que estava no assento do passageiro é Alana de Souza Sechini Watanabe, 27, trabalhadora de Koka (Shiga), a qual teve sérias lesões nos órgãos internos. As duas foram socorridas para o hospital. Segundo informações, uma delas passou por uma cirurgia, mas elas não correm risco de vida.

De acordo com o noticiário, o local do acidente fica a 200 metros da ponte Kizu e é uma linha reta. As autoridades policiais estão investigando para saber qual dos dois veículos entrou na pista contrária.

Fonte e foto: MBS