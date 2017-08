Bebê brasileira morre em acidente na via expressa

Segundo notícia do jornal Asahi, ocorreu um acidente grave na via expressa Chuo, na província de Gifu. O acidente foi por volta das 3h30 desta quarta-feira (16), na altura de Kamisaka, em Nakatsugawa (Gifu).

De acordo com as autoridades do Corpo da Polícia Rodoviária das Vias Expressas, o veículo chocou-se contra o guardrail que separa as pistas e capotou. Isso deve ter ocorrido no momento da ultrapassagem.

O veículo estava sendo conduzido por Marcos Masatoshi Ishihara Shimabuku, de 21 anos, brasileiro. No carro estavam sua esposa e a filha de 4 meses.

Com o capotamento do carro, a bebê Helena Takahashi, que estava acomodada no banco traseiro, morreu soterrada. A mãe, de nacionalidade japonesa, de 17 anos, foi socorrida e transportada para o hospital. Continua recebendo tratamento, informa a matéria publicada nesta manhã.

De acordo com a matéria, a família estava voltando para casa, tendo saído de Tóquio.

Fonte: Asahi Shimbun Imagem ilustrativa: Car Watch