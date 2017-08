80 carteiras escolares são doadas para escola brasileira

Duas escolas ginasiais de Shima (Mie) adquiriram novas carteiras escolares. Elas passaram a ser usadas a partir de abril deste ano. Com isso, não sabiam o que fazer com elas, as quais ainda estão em bom estado.

Eis que uma escola brasileira, de Suzuka, mesma província, se candidatou a receber uma parte. Segundo a matéria da CBC TV, houve aumento do número de estudantes e a escola brasileira estava mesmo precisando. Assim, a doação de 80 mesas e cadeiras foi efetuada na quarta-feira (16).

Carteiras escolares disponíveis para doação

“Foi muito bom, pois pudemos fazer jus ao espírito do mottainai (desperdício) que o povo japonês veio zelando”, disse o prefeito da cidade Shinsuke Tsutsui.

Segundo a matéria, a cidade de Shima ainda tem 170 jogos (mesas e cadeiras) disponíveis para doação. Dessas forma, a cidade pretende praticar a reutilização dos 3Rs (reciclagem, reutilização e redução)

Fonte e foto: CBC TV