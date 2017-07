Visto para yonsei: deputado japonês fará palestra em São Paulo

Segundo matéria do Jornal Nippak, o deputado japonês Mikio Shimoji, 55, do partido Nippon Isshin no Kai, irá explicar sobre o assunto que desperta interesse na comunidade nipo-brasileira. Trata-se da concessão de visto de permanência no Japão para os descendentes de japoneses, da quarta geração, chamados de yonseis.

O evento será realizado no próximo dia 21 de julho, sexta-feira, a partir das 18h30, no salão nobre do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social), no bairro da Liberdade, em São Paulo. Conta com a participação do deputado federal Walter Ihoshi (PSD-SP), político que defende a causa no Brasil. Confira a reprodução da matéria.

Quem é o deputado Shimoji

Considerado um defensor da concessão de visto de trabalho aos yonseis, o deputado Shimoji estará em São Paulo, acompanhado de uma comitiva, para reunir-se com lideranças e políticos nikkeis e relatar sobre o andamento dessa reivindicação, bem com a repercussão desse tema nas esferas do legislativo e executivo do Japão.

O pedido de concessão do visto de longa permanência aos yonseis foi apresentado em junho de 2016 ao então embaixador Kunio Umeda para ser encaminhado ao poder central japonês. O documento foi assinado por seis entidades nipo-brasileiras: Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social), Kenren (Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil), Enkyo (Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo), Aliança Cultural Brasil-Japão, Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil e CIATE – Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior.

Esse tema também foi tratado durante a 56ª Convenção dos Nikkeis e Japoneses no Exterior, realizada em Tóquio, em 2016, e registrado nos anais publicado pela entidade organizadora.

Deputado tem apoio no Brasil

Neste ano, em fevereiro, na Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes, o deputado Shimoji tratou sobre a concessão do visto de longa permanência aos yonseis. Esse tema mereceu a seguinte manifestação do primeiro-ministro Shinzo Abe: “é necessário que o Japão responda ao clamor dos nikkeis de quarta geração”, afirmou, ressaltando “gostaria de encaminhar no sentido de uma resposta positiva a eles”.

Essa questão do visto aos yonseis tem alcançado repercussão nacional e uma das propostas do deputado Shimoji é a da concessão do visto de “working holiday”, uma modalidade especial que permita trabalho e estadia por um determinado período.

A palestra do deputado Shimoji conta com apoio das seis entidades signatárias do manifesto encaminhado à Embaixada do Japão no ano passado.

O evento tem entrada franca e tradução consecutiva. Após a palestra, haverá a sessão de perguntas e respostas com a participação dos presentes.

Info sobre a palestra

Data/hora: 21 de julho, sexta-feira, a partir das 18h30

Local: Salão Nobre do Bunkyo

Rua São Joaquim, 381, 2º andar – Liberdade – São Paulo – SP

Entrada franca e tradução consecutiva

Informações: (11) 3207-9014 (CIATE)

Reprodução do Jornal Nippak Imagem ilustrativa