KDDI treina funcionários estrangeiros para crescimento profissional

A operadora de telefonia móvel au (KDDI Corp.), realizou um treinamento para os funcionários estrangeiros em Nagoia. Crescimento profissional, atendimento personalizado e aumento em vendas foram os focos principais.

Nos últimos anos o quadro de funcionários estrangeiros aumentou muito, ultrapassando 200 pessoas, para atender clientes de diversas nacionalidades que a au vem conquistando.

O diretor geral de Nagoia (área 1), Takagi Shinichiro, agradeceu o crescimento que a au está tendo este ano junto aos estrangeiros, aumento que vem sendo contínuo desde 2015 e que ultrapassou as expectativas iniciais. Ele disse que o esforço dos funcionários que atendem em língua estrangeira está sendo fundamental para conquistar novos clientes.

O diretor do setor responsável de estratégias voltadas aos estrangeiros, Wada Takahiro, detalhou o crescimento de números novos, troca de operadora e troca de aparelhos pelos clientes da au. E, como a população estrangeira continua aumentando, novos projetos exclusivos estão por vir.

Treinamento para atendimento a clientes

Já o brasileiro Hosoya Erick, que atua no departamento de estratégias voltadas para estrangeiros, falou sobre a importância de um atendimento claro e eficiente aos clientes. Segundo Hosoya, os funcionários estrangeiros têm muitos méritos além do atendimento em vários idiomas, e esses méritos são positivos no momento do atendimento.

O atendimento em estilo japonês foi o ponto central do início do treinamento. Os presentes aprenderam como cumprimentar corretamente, como atender e como resolver melhor eventuais problemas.

“Faça as explicações de forma clara e objetiva” – aconselhou Hosoya. “São muitos planos e opções para os clientes, e encontrar a melhor solução deve ser a prioridade”, enfatizou.

Midori Murata trabalha na auShop Komaki Yama há 4 anos, mas atua em telefonia celular há mais de 10, atendendo brasileiros, peruanos e outras nacionalidades, além de japoneses. “Trabalhar em loja de celulares é uma oportunidade única para estrangeiros, pois o crescimento profissional é grande, além de conhecimento técnico e de outras culturas”, disse Midori.

“Treinamentos como o de hoje são fundamentais aos funcionários. Penso que a capacitação profissional deve ser frequente, assim todos podem aprender como atender melhor não só estrangeiros, mas os japoneses também” completou Midori.

Alguns funcionários estão tendo crescimento profissional, chegando a níveis de subgerente, gerente e coordenadores de lojas. Para pavimentar um crescimento, os treinamentos técnicos trazem mais subsídios e opções para sua carreira.

O cônsul-adjunto do Consulado do Brasil em Nagoia (Aichi), Felipe Lermen, enfatizou a importância do atendimento que a au está oferecendo para os estrangeiros no Japão. “É um trabalho importante, pois ajuda os estrangeiros que não dominam bem o idioma japonês a entender melhor os planos de telefonia” – disse o cônsul-adjunto aos presentes.

O diretor geral da região Chubu, Matsumoto Shunske, ressaltou a importância dos funcionários estrangeiros para a au, e que são parte importante para os planos futuros da empresa. “Pretendemos aumentar ainda mais o quadro de funcionários e as promoções feitas para estrangeiros daqui em diante. Atender cada vez mais estrangeiros faz parte das estratégias da empresa”- ressaltou.

Quem desejar informações sobre empregos em lojas da au, veja os anúncios neste link.

Mais fotos do treinamento:

